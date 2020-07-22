İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

22.07.2020 02:19 | Son Güncelleme: 22.07.2020 02:51

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Nadire Pesen idaresindeki 35 KPC 08 plakalı otomobil, Sandıklı - Afyonkarahisar kara yolu Otogar kavşağında Davut Arslan yönetimindeki 07 UG 939 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüleri ile Arslan'ın aracındaki Mustafa Çağlar ve Cankurt Okay yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: AA

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