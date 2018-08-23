İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Hüseyin Mercan idaresindeki 06 BH 7287 plakalı otomobil, Kayseri-Kırıkkale karayolu Hasandede Köyü Kavşağı'nda Hidayet Ceren kontrolündeki 41 HC 503 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Mercan, aynı otomobildeki Merve Mercan ile isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri karayolu araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.