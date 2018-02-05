İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye kaza Erzincan-Sivas Karayolundaki Erzincan Üniversitesi Kavşağında meydana geldi. Kavşaktan çıkan 24 EU 123 plakalı araç sürücü Fatih Doğançay (25), Sivas istikametinden kavşağa girmekte olan 24 ES 206 plakalı Merve Bulut idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle 24 ES 206 plakalı araçta bulunan 4 kadın yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık Ambulansları ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.