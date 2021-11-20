Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Samandağ-Antakya karayolu üzerinde bulunan Kuşalanı Mahallesinde meydana geldi. C.R.'nin hakimiyetindeki 31 RAY 66 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 31 AAG 354 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluşurken otomobillerin kaldırılmasıyla trafik tekrardan normale döndü. - HATAY

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberi | Dehşete düşüren kaza kamerada... Kontrolünü kaybettiği araçla kadınları böyle savurdu

Son dakika haberi | Dehşete düşüren kaza kamerada... Kontrolünü kaybettiği araçla kadınları böyle savurdu

 İki araç kafa kafaya çarpıştı, facianın büyüklüğü görgü tanığının sözlerine yansıdı: Otomobil uçarak geldi

İki araç kafa kafaya çarpıştı, facianın büyüklüğü görgü tanığının sözlerine yansıdı: Otomobil uçarak geldi

 Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title