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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halinde olan iki otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hatice Yetmen - 3. Sayfa

Otomobil, Malatya, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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