İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında Mehmet Demirel idaresindeki 38 DS 114 plakalı Opel marka otomobile, Nurettin Polat idaresindeki 01 AEK 028 plakalı Dacia marka otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen kazada Nurettin Polat'ın kullandığı otomobilde bulunan Medine Karahan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan her iki araç ise trafik polislerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN