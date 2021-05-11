İki noktada devam eden orman yangınına 4 helikopter ve 30 arazöz müdahale ediyor
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İki noktada devam eden orman yangınına 4 helikopter ve 30 arazöz müdahale ediyor

İki noktada devam eden orman yangınına 4 helikopter ve 30 arazöz müdahale ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çardak ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Denizli'nin Çardak ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Yangın, Çardak ilçesi Beylerli Mahallesinde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yangın Uzunalan mevkisinden başladığı ve henüz yangının neden çıktığı belirlenemediği belirtildi. Dumanlar kısa süre içerisinde yükselirken rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek, yayıldı. Yangına havadan 4 helikopter müdahale ederken, 30 arazöz ile itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangının söndürülmesi için ekipler hızla çalışmaları devam ederken, Çal Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz'da yangın alanında vatandaşlarla çalışmalara katılarak yardımcı olmaya çalışıyor. - DENİZLİ

İki noktada devam eden orman yangınına 4 helikopter ve 30 arazöz müdahale ediyor
İki noktada devam eden orman yangınına 4 helikopter ve 30 arazöz müdahale ediyor
İki noktada devam eden orman yangınına 4 helikopter ve 30 arazöz müdahale ediyor
İki noktada devam eden orman yangınına 4 helikopter ve 30 arazöz müdahale ediyor
İki noktada devam eden orman yangınına 4 helikopter ve 30 arazöz müdahale ediyor
İki noktada devam eden orman yangınına 4 helikopter ve 30 arazöz müdahale ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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