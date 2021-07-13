İki motosikletlinin otomobile çarpması kamerada
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İki motosikletlinin otomobile çarpması kamerada

İki motosikletlinin otomobile çarpması kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da seyir halinde bulunan iki motosiklet, ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücünün kullandığı otomobile çarptı.

Konya'da seyir halinde bulunan iki motosiklet, ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücünün kullandığı otomobile çarptı. Bir motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Hasanköy kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 42 APK 50 plakalı motosiklet sürücüsü ile ismi öğrenilemeyen diğer motosiklet sürücüsü seyir halindeyken ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Lada marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ö.A. ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışması ardından iki ayrı motosikletlinin otomobile çarpması yer alıyor. - KONYA

İki motosikletlinin otomobile çarpması kamerada
İki motosikletlinin otomobile çarpması kamerada
İki motosikletlinin otomobile çarpması kamerada
İki motosikletlinin otomobile çarpması kamerada
İki motosikletlinin otomobile çarpması kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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