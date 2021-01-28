Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor

Kırşehir'de, Osman Çelik ve eşi Vildan Çelik'in öldürülüp dağlık araziye gömüldüğü çifte cinayetin, Vildan Çelik'in ailesi tarafından işlendiği ortaya çıkmıştı. Korkunç olayın ardından Vildan Çelik'in evi alevlere teslim oldu. Yaşanan olaylardan dolayı halk korktuğunu dile getirince, jandarma köyde nöbet tutmaya başladı.

Kaman ilçesinde 31 Aralık 2020'de, Osman Çelik'ten 2 gündür haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istemişti. Ailenin, Osman Çelik'in eşi Vildan Çelik'in Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, köyde çalışma başlatmıştı. Osman ve Vildan Çelik çifti, Dağbaşı mevkiinde tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş bulunmuştu.

Gözaltına alınan Vildan Çelik'in annesi, babası, kardeşleri ve yakınlarının da aralarında olduğu 8 kişi tutuklanmıştı.

GENÇ KADININ EVİ YANDI

Yapılan incelemede, Vildan Çelik'in ailesinin, Osman Çelik ile evlenen kızlarını barışma bahanesi ile çağırdıkları öğrenilmişti. Eve gelen Vildan Çelik'in, ailesi tarafından darbedildiği, ardından baskıyla Osman Çelik'i arayıp yine 'barışma' bahanesi ile eve çağırmasını istediği belirlenmiş, eve giden Osman Çelik'in, eşi ile birlikte bıçaklanıp, tabanca ile vurularak öldürüldükleri saptanmıştı.

Çifte cinayetten bir süre sonra genç kadının evi alevlere teslim olmuştu.

JANDARMA NÖBET TUTUYOR

Köyde yaşanan olayların ardından tedirgin olan halk, jandarma görevlilerinin köyde belli aralıklarla nöbet tutması ile kendini güvende hissettiğini belirtti. Köy sakini Orhan Güzel adlı vatandaş, köyde halkın olay sonrası korku ve tedirginlik içerisinde olduğunu söyledi. Güzel, "Jandarmanın özverili ve titiz çalışması ile 7 gün 24 saat nöbette olması ile kendimizi güvende hissediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT ALDI