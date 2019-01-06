İki Katlı Kerpiç Ev Çöktü

Elazığ'da iki katlı kerpiç evin çökmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Mollakendi beldesi Karşıbağ köyünde oturan İzzet Koçer, gece saatlerinde su içmek için kalktığı sırada çatırdama seslerini fark etmesi üzerine uyandırdığı eşi ve çocuğuyla evden çıkmayı başardı.

Evin bir bölümünde çökme meydana gelirken, enkaz altında kalan 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olayın ardından AFAD ekiplerince aileye geçici barınma ve gıda desteği sağlandı.

Kaynak: AA