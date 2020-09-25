İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

25.09.2020 07:22 | Son Güncelleme: 25.09.2020 07:26
İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Bursa'da 2 katlı 2 metruk bir binada meydana gelen yangın mahalleliyi tedirgin ederken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Bursa'da 2 katlı 2 metruk bir binada meydana gelen yangın mahalleliyi tedirgin ederken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın, metruk binanın bitişiğindeki binalarda sıçrarken binada oturan aralarında çocuklarında bulunduğu vatandaşlar tahliye edildi. Yangına müdahale eden bir itfaiye erleri, yanan evin çatısından düşen parçalar nedeniyle yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Şahabettinpaşa Mahallesi Çatal Sokak'ta bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı iki metruk binadan henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Çatı katından dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri bir yandan durumu itfaiyeye bildirip yardım istedi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan polis ekipleri bitişiğinde ki binada bulunan vatandaşları yangından haberdar edip tahliye etti. Binalarda bulunan araçların sahipleri bulunarak başka sokaklara çekilmesi sağlandı. Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini tedirgin bir şekilde izlerken, yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Mahalle sakinleri metruk binanın 5-10 yıldır boş olduğunu fakat geceleri kimliği belirsiz kişilerin binaya girip kaldıkları söylendi. Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesinden 7 itfaiye aracı müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye erleri yanan evin çatısından kopan parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yangın bir saatlik çalışma sonucu çevredeki binalara tamamen sıçramadan söndürülürken 2 katlı 2 metruk ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - BURSA

İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu
İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Charles Michel Süleyman Soylu Emmanuel Macron Canan Kaftancıoğlu
Magazin Seda Sayan Halil Sezai Meryem Uzerli Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Sörloth Erol Bulut Hamza Hamzaoğlu Marcel Tisserand
Daha Fazla Uefa Bursa Avrupa Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İki katlı iki metruk binada çıkan yangın mahalleliyi korkuttu - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 07:27:58. #1.14#
title