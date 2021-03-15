İki katlı evin merdiveni çöktü, mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı
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İki katlı evin merdiveni çöktü, mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

15.03.2021 17:16 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:26
İki katlı evin merdiveni çöktü, mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde iki katlı binanın merdiveni çöktü.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde iki katlı binanın merdiveni çöktü. Mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hacı Keçici Sokak üzerinde Mümin Yemez'e ait iki katlı binanın merdivenleri saat 14.00 sıralarında belli olmayan nedenden dolayı çöktü. Evde bulunan 6 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından  balkona uzatılan merdiven yardımıyla evdekiler kurtarıldı.Olay sırasında bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.


İki katlı evin merdiveni çöktü, mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı
İki katlı evin merdiveni çöktü, mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ZELOVA

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