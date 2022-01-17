İki katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Haberler | Yerel

- İki katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu Zonguldak'ta Çaydamar Mahallesinde Ahmet Açıkgöz'e ait iki katlı müstakil bir binanın çatı katında kabloların tutulması sonucunda yangın çıktı.

ZONGULDAK (İHA) - - İki katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Çaydamar Mahallesinde Ahmet Açıkgöz'e ait iki katlı müstakil bir binanın çatı katında kabloların tutulması sonucunda yangın çıktı. Kısa süre kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Çaydamar Mahallesi Şirin Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Açıkgöz'e ait iki katlı müstakil bir binanın çatı katında kabloların tutuşması sonucunda yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonrası kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.

İki katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

İki katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

İki katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Son Dakika Haberleri

Ahmet Açıkgöz, Zonguldak, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title