ZONGULDAK (İHA) - - İki katlı binanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Çaydamar Mahallesinde Ahmet Açıkgöz'e ait iki katlı müstakil bir binanın çatı katında kabloların tutulması sonucunda yangın çıktı. Kısa süre kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Çaydamar Mahallesi Şirin Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Açıkgöz'e ait iki katlı müstakil bir binanın çatı katında kabloların tutuşması sonucunda yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonrası kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.