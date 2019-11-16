İki katlı binada yangın
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İki katlı binada yangın

Düzce'de iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

16.11.2019 22:06 | Son Güncelleme: 16.11.2019 22:08
İki katlı binada yangın

'de iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Karaca Mahallesi Mısır Sokak'ta 'a ait iki katlı evin zemin katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

verilmesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Ekiplerin çalışması sırasında yanan evin bahçesinde bulunan bir kedi, olay yerinde bulunan bir kadın tarafından zarar görmemesi için uzaklaştırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: İki katlı binada yangın
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