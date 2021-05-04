İki kardeş hazırladıkları "Karagöz ve Hacivat" oyununu sosyal medyadan evlere taşıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki kardeş hazırladıkları "Karagöz ve Hacivat" oyununu sosyal medyadan evlere taşıdı

İki kardeş hazırladıkları 'Karagöz ve Hacivat' oyununu sosyal medyadan evlere taşıdı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde ilkokul öğrencisi iki kardeş, atık kartonlar ile ders kitaplarından oluşturdukları "Karagöz ve Hacivat" sahnesinde seslendirdikleri oyunları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Kırklareli'nde ilkokul öğrencisi iki kardeş, atık kartonlar ile ders kitaplarından oluşturdukları "Karagöz ve Hacivat" sahnesinde seslendirdikleri oyunları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Kırklareli'nde ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Feyza Beren Özen ile 8 yaşındaki kardeşi Faruk Eren Özen, geri dönüştürülebilen atık malzemelerden ve ders kitaplarından Karagöz ile Hacivat sahnesi oluşturdu.

İki kardeş bu sahnede gün içinde hazırladıkları oyunlarını iftarın ardından ailelerine sergiliyor ve sosyal medyadan paylaşıyor.

Oyunlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması çağrısında da bulunan kardeşler, ramazan coşkusunu salgın sürecinde evlere taşıyor.

Feyza Beren Özen, AA muhabirine, ramazan ayında insanların hem ibadet ettiğini hem de eğlenebildiğini söyledi.

Evde sahneledikleri oyunlar sayesinde ailesinin keyifli zaman geçirdiğini belirten Özen, "Karagöz ve Hacivat eski zamanlarda da insanları güldürürmüş. Biz de bunu yapmaya kadar verdik ve çok güzel oldu. Her akşam oynuyoruz ve çok eğleniyoruz. Ramazan ayı aslında benim için çok farklı bir ay. Çünkü oruç tutuyoruz, sahura kalkıyoruz. Ramazan ayını çok seviyorum." dedi.

"Doğaçlama diyaloglar da gelişiyor"

Anne Şerife Özen ise çocuklarının sahnenin yapım aşamasından gösterilere kadar çok eğlendiğini belirterek, "Karagöz ile Hacivat gösterileri çocukların da çok sevdiği bir şey. Sadece ramazanda oruç tutulur, teravih kılınır diyerek olmaz. Bu ibadetleri sevdirerek öğretmek gerektiği için ramazan eğlencesini ve coşkusunu evlerimize taşıdık." diye konuştu.

Özen, çocuklarının her akşam iftardan sonra oyunlar sergilediğini belirterek, "Kendilerini de geliştireceklerini düşünüyorum bu konuda. Çünkü doğaçlama diyaloglar da gelişiyor. Biz bir ışık yaktık devamı gelir inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor
6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor
Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi
Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Eda Ece Feyza Aktan Hande Erçel Serdar Ortaç
Spor Gökhan Töre Ünal Karaman Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İki kardeş hazırladıkları "Karagöz ve Hacivat" oyununu sosyal medyadan evlere taşıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 11:44:05. #1.14#

title