İki kardeş hazırladıkları "Karagöz ve Hacivat" oyununu sosyal medyadan evlere taşıdı

Kırklareli'nde ilkokul öğrencisi iki kardeş, atık kartonlar ile ders kitaplarından oluşturdukları "Karagöz ve Hacivat" sahnesinde seslendirdikleri oyunları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Kırklareli'nde ilkokul öğrencisi iki kardeş, atık kartonlar ile ders kitaplarından oluşturdukları "Karagöz ve Hacivat" sahnesinde seslendirdikleri oyunları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Kırklareli'nde ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Feyza Beren Özen ile 8 yaşındaki kardeşi Faruk Eren Özen, geri dönüştürülebilen atık malzemelerden ve ders kitaplarından Karagöz ile Hacivat sahnesi oluşturdu.

İki kardeş bu sahnede gün içinde hazırladıkları oyunlarını iftarın ardından ailelerine sergiliyor ve sosyal medyadan paylaşıyor.

Oyunlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması çağrısında da bulunan kardeşler, ramazan coşkusunu salgın sürecinde evlere taşıyor.

Feyza Beren Özen, AA muhabirine, ramazan ayında insanların hem ibadet ettiğini hem de eğlenebildiğini söyledi.

Evde sahneledikleri oyunlar sayesinde ailesinin keyifli zaman geçirdiğini belirten Özen, "Karagöz ve Hacivat eski zamanlarda da insanları güldürürmüş. Biz de bunu yapmaya kadar verdik ve çok güzel oldu. Her akşam oynuyoruz ve çok eğleniyoruz. Ramazan ayı aslında benim için çok farklı bir ay. Çünkü oruç tutuyoruz, sahura kalkıyoruz. Ramazan ayını çok seviyorum." dedi.

"Doğaçlama diyaloglar da gelişiyor"

Anne Şerife Özen ise çocuklarının sahnenin yapım aşamasından gösterilere kadar çok eğlendiğini belirterek, "Karagöz ile Hacivat gösterileri çocukların da çok sevdiği bir şey. Sadece ramazanda oruç tutulur, teravih kılınır diyerek olmaz. Bu ibadetleri sevdirerek öğretmek gerektiği için ramazan eğlencesini ve coşkusunu evlerimize taşıdık." diye konuştu.

Özen, çocuklarının her akşam iftardan sonra oyunlar sergilediğini belirterek, "Kendilerini de geliştireceklerini düşünüyorum bu konuda. Çünkü doğaçlama diyaloglar da gelişiyor. Biz bir ışık yaktık devamı gelir inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop