İki kardeş birer hafta arayla koronadan vefat etti
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İki kardeş birer hafta arayla koronadan vefat etti

Ordu'da koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan iki kardeş, birer hafta arayla tedavi gördükleri hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

22.09.2020 11:27 | Son Güncelleme: 22.09.2020 12:02

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan iki kardeş, koronavirüs teşhisi sonrasında tedavi gördükleri hastanede 9 gün arayla vefat etti.

Çatak Mahallesi'nde yaşayan Halis (87) ve Hasan Sarı (82) kardeşler, hastalanınca Ünye Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından iki kardeşin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

İKİSİ DE HAYATA TUTUNAMADI

Hastanede tedavi altına alınan 6 çocuk babası Hasan Sarı, 12 Eylül'de hayatını kaybetti. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 4 çocuk babası Halis Sarı da 21 Eylül'de vefat etti.

Kardeşler, Çatak Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

İki kardeş birer hafta arayla koronadan vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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