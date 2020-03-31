İki kadını darp eden türkücü Yusuf Harputlu'nun cezası belli oldu Mağaza çalışanı iki kadını darp eden ve dükkandaki mallara zarar veren türkücü Yusuf Harputlu, 9 ay hapse mahkum edildi.

Mağaza çalışanı iki kadını darp eden ve dükkandaki mallara zarar veren türkücü Yusuf Harputlu, 9 ay hapse mahkum edildi. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Ünlü türkücü, geçtiğimiz yıllarda da 'Kasten yaralama' suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Türkücü, 5 yıl içinde başka suç işlediği için cezası ertelenmedi.

Bir AVM'de yaşanan bu darp olayı gazetelerde manşet olmuştu. Haberin ardından türkücü, dayak atan kişinin kendisi değil, kuzeni olduğunu söyleyip "Kuzenim Serdar bana çok benziyor. Haberi şimdi gördüm, olayı amcamdan duydum. O semte hiç gitmedim, dediğiniz AVM'yi bilmiyorum" demişti.

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