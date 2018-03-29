İki Hattında Bylock Kullanan Eski Savcıya Hapis Cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, iki telefon hattında ByLock kullandığı belirlenen tutuklu eski cumhuriyet savcısına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya ihraç edilen Gaziantep cumhuriyet savcısı tutuklu sanık Ali Mazhar Okumuş ile avukatı katıldı.

Sanık Okumuş, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "İki hatta ByLock kullandığım iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. BTK verileri sağlıklı değildir. Benim örgütle, teröristle işim yoktur." dedi.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, ByLock kullanıldığı belirlenen GSM hatlarının sanığa ait olup olmadığını sordu.

Sanık Okumuş, belirtilen numaraların kendisine ait olduğunu ancak ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Mahkeme savcısı, sanığın iki ayrı hatta ByLock kullandığını ve örgüt mensubu olduğu yönünde tanık beyanlarını dikkate alarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Okumuş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.