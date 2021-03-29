İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, kendi hazırlayıp sunduğu İnce Fikir programına bu hafta da çıkmadı. Programı açan Star yazarı Fadime Özkan, Zengin'in yurt dışında olduğunu duyurdu. Zengin, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda ise "Cehalet zor. En zoru da, farkında olunmayan, hatta bildiğini zannedenin cehaleti. Danışmanlarınıza selam söyleyin" şeklinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

İstanbul Sözleşmesi'ne verdiği destekle bilinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, her Pazar Ülke TV'de yayınlanan İnce Fikir programına bu hafta da çıkmadı. Star yazarı Fadime Özkan, programın açılışında "Özlem Zengin yurt dışında olduğu için aramızda olamayacak" açıklamasını yaptı. Zengin geçtiğimiz hafta da sağlık sorunlarını gerekçe göstererek programa katılmamıştı.

KANALDAN KOVULDU MU?

Zengin'in, Ayasofya İmamı Boynukalın ile tartıştıktan sonra iki hafta üst üste programa çıkmaması "Ülke TV Zengin'i kovdu mu?" yorumlarını da beraberinde getirdi. Özkan ile Zengin, her Pazar Ülke TV'de gündemin öne çıkan başlıklarını konuklarıyla yorumluyorlardı.

BOYNUKALIN İLE POLEMİĞİ GÜNDEM OLMUŞTU

Boynukalın, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı "Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: 'Sizin için kısasta hayat vardır' ilahi düsturudur. Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır. Ey insanlar! Şüphesiz, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve tanışasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz, Allah en iyi bilen ve her şeyden haberdar olandır (Hucurat suresi 13)" paylaşımı ile gündeme gelmişti. Zengin ise bu paylaşıma tepki göstererek "Bu paylaşımı yanlış buluyorum. Ayasofya Cami İmamı, böyle bir konuda tweet atmamalı. Kadın - erkek meselesine dair dini de referans yaparak, katı, sert açıklamalar yapmayı problemli görüyorum ve bize fayda vermiyor. Tam tersine incitiyor, kadınları da incitiyor, bu alanda çalışanların yükünü arttırıyor. Ve daha önemli bu açıklamalar siyasetin yükünü artıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum" sözlerine yer vermişti.

SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan Zengin yaptığı paylaşımlarda dikkat çeken ifadeler kullandı. Twitter adresinden, "Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna 'Kur'an'ın inzâl olunması' denir. Kadir Gecesi'nde ise Kur'an Peygamberimize ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da 'Kur'an'ın tenzîl olunması' denir" ifadelerini paylaşan Zengin devamında da şunları yazdı: "Cehalet zor. En zoru da, farkında olunmayan, hatta bildiğini zannedenin cehaleti. Danışmanlarınıza da selam söyleyin. Öğrenecekleri ve size öğretecekleri çok şey var."