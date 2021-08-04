İki gündür haber alınamayan genç ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki gündür haber alınamayan genç ölü bulundu

İki gündür haber alınamayan genç ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaklaşık 2 gündür kayıp olarak aranan genç tarlada ölü bulundu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaklaşık 2 gündür kayıp olarak aranan genç tarlada ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 günden bu yana her yerde kayıp olarak aranan Bekir Akgül (24), Kahta ilçesine bağlı Turanlı Köyü yakınlarında bulunan bir tarla içerisinde ölü halde bulundu.

Vatandaşlar gördükleri ceset karşısında jandarma ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrası Akgül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın, kendisini kurtaranlara tepki gösterdi
Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın, kendisini kurtaranlara tepki gösterdi
Anayol kenarında baygınlık geçiren göçmenin imdadında vatandaşlar yetişti
Anayol kenarında baygınlık geçiren göçmenin imdadında vatandaşlar yetişti
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Burcu Biricik Şahan Gökbakar
Spor Eda Erdem Abdullah Avcı Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İki gündür haber alınamayan genç ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 16:05:36. #1.16#

title