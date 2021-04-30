İki günde iki kişi boğulunca polis anneleri uyardı
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İki günde iki kişi boğulunca polis anneleri uyardı

İki günde iki kişi boğulunca polis anneleri uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da sıcakların başlamasıyla birlikte iki günde iki kişi boğulunca polis alarma geçerek ev ev gezip, anneleri "çocuklarınız ölüme kulaç atmasın" diye uyardı.

Adana'da sıcakların başlamasıyla birlikte iki günde iki kişi boğulunca polis alarma geçerek ev ev gezip, anneleri "çocuklarınız ölüme kulaç atmasın" diye uyardı.

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte hissedilen hava sıcaklığının nisan ayında bile 35 dereceye çıktığı Adana'da çocuklar ve gençler özellikle sulama kanallarına girerek "ölümüne kulaç atmaya" başladı. Bu nedenle geçtiğimiz hafta iki günde iki kişi boğularak hayatını kaybetti. Çocukların sulama kanallarında boğulmaması için Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne talimata vererek ailelerin uyarılmasını istedi. Polis yeni tip korona virüs nedeniyle dün akşam saat 19.00'da başlayan tam kapanmayı da fırsat bilip aileleri uyarmak için kolları sıvadı. Polis özellikle sulama kanalı kenarında oturan evlerin kapısını tek tek çalarak kadınlara uyarılarda bulundu. Polis annelere, "Çocuklarınız ölüme kulaç atmasın, onları sıcaklar arttıkça daha çok kontrol edin. Sulama kanalında kesinlikle yüzmeye göndermeyin. Mahallenizde bulunan belediyelerin ücretsiz yüzme havuzlarına gönderin. Yılda sadece yaz aylarında ortalama 25 kişi serinlemek isterken hayatını kaybediyor. Birçok ananın bu nedenle yüreği yandı sizin de yanmasın. Lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım" diye uyardı.

Anneler de polise duyarlılığından dolayı teşekkür edip, bu konuda çok dikkat edeceklerini, çünkü her yaz birçok annenin bu nedenle yüreğinin yandığını söyledi. - ADANA

İki günde iki kişi boğulunca polis anneleri uyardı
İki günde iki kişi boğulunca polis anneleri uyardı
İki günde iki kişi boğulunca polis anneleri uyardı
İki günde iki kişi boğulunca polis anneleri uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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