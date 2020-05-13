İki grup arasındaki kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Bahçecik Mahallesi'nde iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı.

Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı kavganın ardından polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA