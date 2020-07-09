İki grup arasında 'Yan baktın' kavgasında: 2 yaralı, 3 gözaltı
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İki grup arasında 'Yan baktın' kavgasında: 2 yaralı, 3 gözaltı

İki grup arasında 'Yan baktın' kavgasında: 2 yaralı, 3 gözaltı Gençler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken 3 kişi gözaltına alındı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 15 kişilik 2 genç grup arasında çıkan 'Yan baktın' kavgasında 2 kişi yaralanırken 3 kişi gözaltına alındı.

09.07.2020 21:19 | Son Güncelleme: 09.07.2020 21:23

İki grup arasında 'Yan baktın' kavgasında: 2 yaralı, 3 gözaltı

Gençler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken 3 kişi gözaltına alındı

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 15 kişilik 2 genç grup arasında çıkan 'Yan baktın' kavgasında 2 kişi yaralanırken 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi üzerinde yaşları 19-20 arasında değişen yaklaşık 15 kişilik 2 grup arasında kavga çıktı. 'Yan baktın' tartışması ile büyüyen olayda 2 şahıs aldığı yumruk darbeleri ile başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı şahsın imdadına yoldan geçen 3 kişi koştu. Diğer gurubu dağıtan çevredeki vatandaşlar ve esnaflar yaralı şahsa yardım etmeye çalıştı. Bu sırada vatandaşlar polis ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan grup üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede kaçan şahısların kimliğini de tespit eden polis ekipleri zanlıları yakalamak için peşine düştü. Belli bir süre çevrede kaçan şahısları arayan polis ekipleri mahallede bulunan sokak arasında yakaladı. Kavgaya karışan 3 şüpheli ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay yerine gelen ambulans ile 2 yaralı şahıs Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki grup arasında 'Yan baktın' kavgasında: 2 yaralı, 3 gözaltı

Kaynak: İHA

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