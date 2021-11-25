İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü (2)
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIMuğla'nın Menteşe ilçesinde iki grup arasında çıkan, Samet Demir'in tabancayla vurularak öldürüldüğü kavgaya ilişkin Şuayip K., gözaltına alındı.
MUĞLA (DHA) - 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki grup arasında çıkan, Samet Demir'in tabancayla vurularak öldürüldüğü kavgaya ilişkin Şuayip K., gözaltına alındı. Şuayip K.'nın, kendisini gözaltına alan polis ekiplerine, "Önceden aramızda husumet vardı. Bu nedenle yine tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Ben de kendimi korumak için tabancamı çıkartıp, ateşledim" dediği belirtildi.Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
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