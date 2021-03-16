İki grubu zor ayırdılar! Genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada
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İki grubu zor ayırdılar! Genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada

16.03.2021 21:46 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:01

Adıyaman'da aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup genç kız saç saça baş başa kavga etti. Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan genç kızlar olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Yeşilyurt Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup genç kız arasında tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE ATLAYIP SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA ETTİLER

Birbirlerinin üzerine atlayan kızlar saç saça baş başa kavga etti. Olayı gören çevredekiler gözü dönmüş kızları ayırmak için seferber oldu. Bir süre birbirlerini darbeden kızlar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İki grubu zor ayırdılar! Genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada
Haber Yorumları (1)
VAHDETTİN BAYRAM: bir nesli mahvettiler. . . yazık oluyor gençliğe. . . .
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