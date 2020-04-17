İki gezi teknesi, çıkan yangında zarar gördü (2)- Yeniden ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bakımı yapılan gezi teknesinde yangın çıktı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bakımı yapılan gezi teknesinde yangın çıktı. Yandaki gezi teknesine de sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu söndürüldü. Yangında, büyük çaplı maddi zarar meydana geldi.

Manavgat'ın Kum mevkiindeki yat çekek yerinde bakım için bulunan 200 kişilik gezi teknesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Ramazan Taş'ın sahibi olduğu işletmede kışlık bakımı yapılan Brothers Five Nordic adlı teknede başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Hemen yanında yine bakım için bulunan Grand Linda adlı gezi teknesine sıçrayan yangına önce çalışanlar müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.İki gezi teknesinde de büyük çaplı zararın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA