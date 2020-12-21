İki farklı kazada 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İki farklı kazada 3 kişi yaralandı

21.12.2020 15:40 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:45
İki farklı kazada 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki farklı kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki farklı kazada 3 kişi yaralandı. Kazalardan biri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk kaza Avarlar kavşağında meydana geldi. Yılmaz D. idaresindeki 16 KBM 54 plakalı motosiklet ile İsmail Ob idaresindeki 16 KHA 29 plakalı panelvan minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralının yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri yaralıyı ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının ayağında kırık olduğu öğrenildi.

İkinci kaza ise organize sanayi bölgesinde meyanda geldi. Murat B. idaresindeki 16 AIM 946 plakalı otomobil ile Salih İ. idaresindeki 16 T 5589 plakalı ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç farklı noktalara savruldu. Kazada iki sürücü de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

İki farklı kazada 3 kişi yaralandı
İki farklı kazada 3 kişi yaralandı
İki farklı kazada 3 kişi yaralandı
İki farklı kazada 3 kişi yaralandı
İki farklı kazada 3 kişi yaralandı
İki farklı kazada 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan İsmail Demir Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Coşkun Sabah Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil
Spor Umut Bulut Gökhan Töre Ersun Yanal Çağdaş Atan Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Almanya Gaziantep Araştırma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İki farklı kazada 3 kişi yaralandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 16:03:38. #1.14#
title