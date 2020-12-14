İki evde meydana gelen doğalgaz patlaması - Vali Kocabıyık ve Belediye Başkanı Çakın'ın açıklaması
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İki evde meydana gelen doğalgaz patlaması - Vali Kocabıyık ve Belediye Başkanı Çakın'ın açıklaması

14.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:45

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın açıklaması Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın açıklaması UŞAK - Uşak'ta iki evde doğal gaz patlaması meydana geldi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın açıklaması

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın açıklaması UŞAK - Uşak'ta iki evde doğal gaz patlaması meydana geldi. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak Valisi Funda Kocabıyık, olay ile ilgili açıklama yaptı.

İki evde meydana gelen doğalgaz patlaması - Vali Kocabıyık ve Belediye Başkanı Çakın'ın açıklaması
İki evde meydana gelen doğalgaz patlaması - Vali Kocabıyık ve Belediye Başkanı Çakın'ın açıklaması
İki evde meydana gelen doğalgaz patlaması - Vali Kocabıyık ve Belediye Başkanı Çakın'ın açıklaması
İki evde meydana gelen doğalgaz patlaması - Vali Kocabıyık ve Belediye Başkanı Çakın'ın açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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