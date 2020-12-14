İki evde meydana gelen doğalgaz patlaması - Vali Kocabıyık ve Belediye Başkanı Çakın'ın açıklaması

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın açıklaması

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın açıklaması UŞAK - Uşak'ta iki evde doğal gaz patlaması meydana geldi. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Uşak Valisi Funda Kocabıyık, olay ile ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık