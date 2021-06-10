İki dost aylar sonra New York'ta buluştu

Ünlü sanatçı Mr. Jade, işletmeci dostu Nusret Gökçe ile New York'ta bir araya geldi. Aylar sonra buluşup hasret gideren ikili, şehrin en lüks eğlence mekanlarını gezdi. İşte ayrıntılar...

İş dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan Mr. Jade, pandemi nedeniyle uzun süredir görüşemediği yakın dostu Nusret Gökçe ile New York'ta bir araya geldi.

Mr. Jade, ünlü işletmeciyi şehrin en popüler mekanları arasında kendi restoranı Nusr-Et'te ziyaret etti.

New York'un altını üstüne getirdiler

Gün boyu sohbet edip hasret giderek Mr. Jade ve Nusret Gökçe, akşam ise New York'ta eğlence turuna çıktı.

Şehrin en lüks eğlence mekanlarını dolaşan ikili, birlikte keyifli bir akşam geçirdi.

Ünlü işletmeci, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Nusret artık benim değil Türkiye'nin markası, sahip çıkmak lazım" diyerek destek istemişti.

Kaynak: Snob Magazin