İki dernek arasında iş birliği protokolü

09.10.2019 08:49

Ankara'da Birlik Derneği ile Ankara Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği ortak faaliyet yürütmek için protokol imzaladı.



Ankara Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği (AKSED) ile Ankara'da Birlik Derneği olarak ortak faaliyetler ve etkinlikler yapmak için işbirliği protokolü imzasını, ABİDE Genel Başkanı Bayram Mutlu ve AKSED Başkanı Mustafa Çelebi Çetinkaya'nın imzaladığı protokolde her iki derneğin yöneticileri de hazır bulundu.



Dernek Başkanları, "Protokolün her iki Ankara Derneğimize ve Ankara'mıza hayırlı olmasını diliyoruz" dediler. - ANKARA

Kaynak: İHA