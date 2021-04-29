İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu

Zonguldak'ta, evli ve 2 çocuk babası adam, evde başından vurulmuş bir şekilde bulundu. Yakınları tarafından olay yerine gelen ekipler cansız bedeni incelemek için morga kaldırdı.

Çaydamar Mahallesi Ahmet Kışlalı caddesinde meydana gelen olayda, Zonguldak'ta evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Ozan Kara evinde kafasından vurulmuş şekilde yanı başında silahla ölü bulundu. Yakınları tarafından verilen ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık Ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası 42 yaşındaki Ozan Kara'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı