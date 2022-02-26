İki çocuğu ile doğalgaz zehirlenmesinden hayatını kaybeden kadın toprağa verildi - Haberler

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İki çocuğu ile doğalgaz zehirlenmesinden hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İki çocuğu ile doğalgaz zehirlenmesinden hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Ankara'da iki çocuğu ile doğalgazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki Döndü Batmaz, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da iki çocuğu ile doğalgazdan zehirlenerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki Döndü Batmaz, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğalgaz zehirlenmesi nedeniyle iki çocuğu ile birlikte zehirlenerek hayatını kaybeden anne Döndü Batmaz'ın cenazesi memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesi İsafakılı köyünde toprağa verildi. Batmaz'ın cenaze namazı akşam namazının ardından İsafakılı köyü meydanında kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Batmaz, gözyaşları arasında köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye Batmaz'ın yakınları ve köylüler katıldı. - YOZGAT

İki çocuğu ile doğalgaz zehirlenmesinden hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Doğalgaz, Cenaze, Ankara, Yozgat, Yerel, Haberler

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