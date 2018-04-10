İki Aylık Eşini Öldüren Genç Kadın Hakim Karşısına Çıktı

Haber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta 2 aylık eşi Sinan Aktaş'ı (26) çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü belirtilen tutuklu sanık İlknur Aktaş'ın (21) "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık İlknur Aktaş ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık İlknur Aktaş, eşi Sinan Aktaş ile 13 Mayıs 2017 tarihinde evlendiklerini ve kayınpederi ve kayınvalidesi ile birlikte yaşadıklarını söyleyerek, "Kayınpederim bana farklı şekilde davranıyordu. Farklı isimlerle hitap ediyordu. Bana 'Yeter' adı ile hitap ediyordu.

Bunun sebebini eltimden sordum o da kayınbabamın eski sevdiği kadın olduğunu söyledi. Bu durumları kayınvalidem de biliyor ve görüyordu. Bu nedenle eşim ile sürekli aramızda tartışıyorduk. Ben de bu durumu aileme anlattım. Ailem bana eşim ile aramda halletmemi söyledi. Bu olaydan bir hafta kadar önce yine kayınpederimi odamda yarı çıplak gördüm. Bunu kayınvalidem de gördü. Bunun üzerine evden çıkıp eşimi aradım. Durumu anlattım eve gelmeyeceğimi söyledim. Ancak eşim beni ikna etti. Kendisi işteyken alt katta oturan eltilerimde kalmamı söyledi" dedi.

"ELİMDEKİ BIÇAK EŞİMİN GÖĞSÜNE SAPLANDI"

"Olay günü eşim saat 20.30-21.00'da sularında eve geldi" diyen sanık Aktaş,"Eşime yemek verdim. Yemeğini yedi. Eşim ile aynı mesele nedeniyle ayrı eve çıkmadığımız için yine tartıştık. Bu esnada ben balkondaydım. Kayınvalidem de mutfakta yanımıza geldi. Bana beddua etmesi üzerinde ben de kendisine hakaret ettim. Eşim de bu esnada yatak odasındaydı. Ben kayınvalideme hakaret edince eşim de bana tokat attı. Ben sinirle yatak odasında bulunan bir çerçeveyi aldım kırdım. Kendi bileğimi kesecektim. Ancak eşim bileğimi tuttu. Buna engel oldu. Ben de mutfağa gidip bıçak aldım. Bu bıçakla bileğimi kesip intihar edecektim. Bu esnada eşim arkamdaymış. Bıçağı alıp bileğime getirmem ile birlikte eşim beni kendisine doğru çekti. Ben de arkamı döndüm. Bıçak sağ elimde idi. Eşim beni çevirince sağ elimdeki bıçak eşimin göğsüne saplandı. Sağ tarafına mı sol tarafına mı saplandığını hatırlamıyorum. Eşim benim üzerime düştü. Hava alması için balkona doğru gittim. Eşim yere düştü. Ben 4 kez ambulansı aradım. Ancak ulaşamadım. Sanırım telefonda bir sorun vardı. Kayınvalidem ve kayınbiraderim 10 dakika sonra birlikte yukarı geldi. Daha sonra eşim ile birlikte hastaneye gittim. Eşimin üzerindeki tişörtü kayınbiraderim çıkardı. Ben de elimin üzerine havlu koyup kanamayı durdurmaya çalıştım" diye konuştu.

"EŞİMİ BAŞKA BİR OĞLU OLARAK HATIRLIYOR"

Herhangi bir psikolojik ilaç kullanmadığını, sadece hamile olması nedeniyle vitamin ilaçları içtiğini anlatan sanık Aktaş, "Kayınpederimin davranışları, sözlü ve fiziksel tacizleri ile kayınvalidemin davranışları 2 ay içinde benim psikolojimi bozmuştu. Eşim bu davranımlardan haberdardı. 'Ayrı eve çıkacağız' diyerek beni telkin etmeye çalışıyordu" şeklinde konuştu.

Sanık Aktaş, kayınpederinin felçli olduğunu ancak yürüyebildiğini, sadece titrediğini, bazı hususları hatırlamadığını kaydederek, "Eşimi başka bir oğlu olarak hatırlıyor. Beni de başkası olarak görüyordu. Kayınpederimin davranışlarından Gayrettepe'deki ifademde bahsetmedim. Çünkü eşimin yaşadığını söylediler. 'Aile arasında hallederiz' diye düşündüm. Savcılık ifademden bir saat önce eşimin öldüğünü söylediler. O an tamamen ölmeyi düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

"KAYINPEDER PARKİNSON HASTASIDIR, CİNSEL BİR DÜŞÜNCE İÇİNDE OLAMAZ"

Söz alan şikayetçi avukatı Seymen Gelmez de "Sanığın savunması cezadan kurtulmaya yöneliktir. 'Kayınpederim taciz etti' demektedir. Ancak kendisi parkinson hastasıdır. Bu durumda cinsel bir düşünce içinde olamaz. Zaten bu olaydan sonra da vefat etmiştir. Sanık, maktulün kendisine vurduğunu beyan etmiştir. Ancak doktor raporunda darp cebir izine rastlanmamıştır. Bıçak maktulün kalbinin altına isabet etmiştir. Aradaki boy farkı dikkate alındığında kasıtlı olmadan bu şekilde saplanması mümkün değildir. Yine bıçağın meyve bıçağı olduğu göz önüne alındığında ölüm olayının meydanda getirmesi için baskı uygulaması gerekir. Sanığın savunması gibi olsa bıçak dik girmezdi. Sanık ambulansı aramamış ilk müdahaleyi yapmamıştır. Sanığın kasten eşini öldürmekten cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

DURUŞMA ETELENDİ

Tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık İlknur Aktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, Adli Tıp Kurumu raporu, tanık ifadeleri, taraflar arasındaki geçimsizlik ve olay anındaki tartışmaları da göz önüne alarak, şüpheli İlknur Aktaş'ın eşi Sinan Aktaş'ı öldürdüğünü öne sürdü. İddianamede İlknur Aktaş'ın "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

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