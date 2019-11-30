Irak'ta Başbakan Abdulmehdi istifasını Meclis'e sundu

30.11.2019 22:43 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:45

Irak'ın başkenti Bağdat ve diğer illerdeki protestolarda meydana gelen şiddet olaylarının sorumlusu olarak gösterilen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, istifasını bugün Meclise sundu. Başbakanlık Sözcüsü Saad el-Hadisi, Abdülmehdi'nin Irak Meclisine istifa dilekçesini resmen sunduğuna dair çıkan haberleri doğruladı.

Yetkili, Meclis'in, Başbakan'ın istifa talebini ve Zikar vilayetindeki şiddet olaylarını görüşmek üzere yarın toplanmasının beklendiğini ifade etti.

Abdulmehdi, dün yaptığı yazılı açıklamada, Şii dini merci Ali es-Sistani'nin "ülkenin kaosa sürüklenmemesi" çağrısına uyarak hükümet başkanlığından istifa ettiğine ilişkin resmi dilekçeyi Meclis'e göndereceğini bildirmişti.

PROTESTO GÖSTERİLERİNDE 350'DEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Irak'ta güvenlik güçlerinin Zikar ve Necef vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu dün 8 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA