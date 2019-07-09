İki aşamalı karaciğer cerrahisi yöntemi ile sağlığına kavuştu

Elazığ'da kanser teşhisi konulan Burhanettin Özgün (47), iki aşamalı karaciğer cerrahisi yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde kolon kanseri teşhisi konulan ve ameliyatın ardından hastalığın karaciğere sıçradığı belirlenen 2 çocuk babası Burhanettin Özgün'e (47) ALPPS prosedürü denilen iki aşamalı karaciğer cerrahisi uygulandı.

Özgün'e, Genel Cerrah Prof. Dr. Abdullah Böyük ile Gastroenteroloji Cerrahisi uzmanı Ulaş Aday tarafından 20 gün arayla iki cerrahi müdahalede bulunuldu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk, ALPPS prosedürünün Türkiye'de yeni olduğunu, hastanelerinde de ilk defa uygulandığını söyledi.

"Hasta iki aşamalı karaciğer cerrahisi yöntemi ile sağlığına kavuştu. Hastanemiz fiziki ve teknolojik altyapısı, alanında uzman hekim kadrosu ile hem ilimize hem de çevre illere yüksek kalitede sağlık hizmet veriyor." diyen Öztürk, farklı tedavi yöntemlerin uygulanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Prof. Dr. Böyük de Prof. Dr. Abdullah Böyük de hastada 1,5 yıl önce yaptıkları tetkiklerde kolon kanseri tespit ettiklerini söyledi.

Hastayı ameliyat ettikten sonra karaciğerinde de tümör tespit ettiklerini ifade eden Böyük, şunları kaydetti:

"Kolon kanserinde bir yerde metastaz varsa ve çıkarılabilmesi uygunsa cerrahi tedavi uyguluyoruz. Kemoterapi ve ilaç tedavisinden daha çok etkin bir tedavi şekli. ALPPS prosedürü yani iki aşamalı karaciğer cerrahisinin birinci aşamasında hastalıklı tümörün olduğu karaciğer bölümünü sağlam karaciğer dokusundan ayırıyoruz. Sonra tümörlü bölgeye giden damarı bağlıyoruz. Tümörlü bölgenin çok iyi beslenmesini istemiyoruz. Ancak sağlam karaciğer bölümünün de büyümesini istiyoruz. Dolayısıyla hastalıklı bölümü damara bağladıktan sonra hem hastalıklı hem sağlam karaciğeri karnının içerisine bırakarak işlemi sonlandırıyoruz. 15 gün süre bekledikten sonra sağlam karaciğer yeterli seviyeye ulaşınca ikinci ameliyata alıyoruz. Hastamızı tümörsüz şekilde taburcu edeceğiz."

Hasta Özgün ise cerrahi müdahalenin ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Kimse kanserden korkmasın, tedavi olsun. Tüm ekip ve hastane dört dörtlük. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA