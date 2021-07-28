İki arkadaşın tartışmasında kan döküldü: Tartıştığı arkadaşını cam kırığıyla boynundan yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki arkadaşın tartışmasında kan döküldü: Tartıştığı arkadaşını cam kırığıyla boynundan yaraladı

İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk - Haberler | Yerel

İki arkadaşın tartışmasında kan döküldü: Tartıştığı arkadaşını cam kırığıyla boynundan yaraladı Çorum'da bir restoranda birlikte alkol alan iki kişinin mekan çıkışı yaşadığı tartışmada kan aktı.

İki arkadaşın tartışmasında kan döküldü: Tartıştığı arkadaşını cam kırığıyla boynundan yaraladı

ÇORUM - Çorum'da bir restoranda birlikte alkol alan iki kişinin mekan çıkışı yaşadığı tartışmada kan aktı.

Olay, Bahabey Caddesi Özdoğanlar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte oturdukları restoran çıkışı H.K.ve E.T. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.T., eline geçirdiği cam kırığı ile Hüseyin K.'yı boynundan yaraladı. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil ameliyata alındı. Olayın ardından polise arkadaşını kendisinin yaraladığını belirten E.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki arkadaşın tartışmasında kan döküldü: Tartıştığı arkadaşını cam kırığıyla boynundan yaraladı
İki arkadaşın tartışmasında kan döküldü: Tartıştığı arkadaşını cam kırığıyla boynundan yaraladı
İki arkadaşın tartışmasında kan döküldü: Tartıştığı arkadaşını cam kırığıyla boynundan yaraladı
İki arkadaşın tartışmasında kan döküldü: Tartıştığı arkadaşını cam kırığıyla boynundan yaraladı
İki arkadaşın tartışmasında kan döküldü: Tartıştığı arkadaşını cam kırığıyla boynundan yaraladı
İki arkadaşın tartışmasında kan döküldü: Tartıştığı arkadaşını cam kırığıyla boynundan yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Destici Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Derya Uluğ Fatma Girik İrem Derici
Spor Muslera Aytaç Kara Burak Elmas Gedson Fernandes Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İki arkadaşın tartışmasında kan döküldü: Tartıştığı arkadaşını cam kırığıyla boynundan yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:29:11. #1.15#

title