İki arkadaşın kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
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İki arkadaşın kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

02.12.2020 21:04 | Son Güncelleme: 02.12.2020 21:08

İki arkadaşın kavgası kanlı bitti: 1 yaralı Bacağından vurulan adam yakınlardaki berbere sığındı Kayseri'de iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

İki arkadaşın kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Bacağından vurulan adam yakınlardaki berbere sığındı

KAYSERİ - Kayseri'de iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Hangar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Hacı Ahmet T. ile arkadaşı Mehmet Y.arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Hacı Ahmet T., üzerinde bulunan tabancayla Mehmet Y.'ye 2 el ateş etti. Kurşunlardan birinin bacağına isabet ettiği Mehmet Y., yakınlarda bulunan bir berbere sığınırken, Hacı Ahmet T. olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Mehmet Y., 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan Hacı Ahmet T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İki arkadaşın kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
İki arkadaşın kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
İki arkadaşın kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
İki arkadaşın kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN

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