İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde meydana geldi. Devrek istikametine seyir halindeki 67 BA 058 Renault marka otomobil önünde seyreden 67 AAU 085 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili tutanak tutulurken araçlar yoldan kaldırıldı. - ZONGULDAK

İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Vicdansızlığın böylesi! Çarptığı genci ölüme terk etti, yakalanınca suçu elemanına attı

Vicdansızlığın böylesi! Çarptığı genci ölüme terk etti, yakalanınca suçu elemanına attı

 Aracın altında kalan sevgilisini 80 metre sürükledi, 'Çöp sandım' dedi

Aracın altında kalan sevgilisini 80 metre sürükledi, "Çöp sandım" dedi

 Bisikleti ile yola inmek isteyen 9 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı

Bisikleti ile yola inmek isteyen 9 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title