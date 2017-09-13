İkçü Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, Görevinden İstifa Etti (3)

FETÖ'DEN İFADESİ ALINAN PROF. DR. AKHAN SERBEST BIRAKILDI



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörlüğü görevinden bugün istifa eden Prof. Dr. Galip Akhan, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ifade verdi. Savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebi ile adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Akhan, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.



Davut CAN/İZMİR,