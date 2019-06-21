İKBY Başkanı Barzani Erdoğan'ın konuğu oldu

İKBY Başkanı Barzani Erdoğan'ın konuğu oldu

Türkiye'yi ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu oldu. İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, basın kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İKBY Başkanı Barzani Erdoğan'ın konuğu oldu

Türkiye'yi ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu oldu.

Erdoğan Barzani'yi, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et