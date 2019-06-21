İKBY Başkanı Barzani Erdoğan'ın konuğu oldu
Türkiye'yi ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu oldu. İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, basın kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Türkiye'yi ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu oldu.
Erdoğan Barzani'yi, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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