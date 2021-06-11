IKBY Başbakanı Barzani, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
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IKBY Başbakanı Barzani, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

IKBY Başbakanı Barzani, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
Anadolu Ajansı / Tevfik Durul - Haberler | Güncel

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Atina'da bir araya geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Atina'da bir araya geldi.

Maksimu Sarayı'ndaki görüşmenin ardından Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, liderlerin, ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi, kültür ve yatırım konularını ele aldığı aktarıldı.

Miçotakis ve Barzani'nin, uluslararası hukuka ve iyi komşuluğa saygı gösterilmesi kaydıyla istikrar ve güvenlik konularında hemfikir oldukları kaydedilen açıklamada, gelecekteki iş birliği potansiyelinin de bu görüşmede masaya yatırıldığı ifade edildi.

Diğer yandan Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberinde, Miçotakis'in de IKBY'ye ziyaret planladığı kaydedildi.

Barzani, Atina'daki temasları kapsamında Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile de bir araya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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