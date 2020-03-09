İkbal Gürpınar Vanlı kadınlarla buluştu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İkbal Gürpınar Vanlı kadınlarla buluştu - Haber
İkbal Gürpınar, Gürpınar, Van, Güncel

İkbal Gürpınar Vanlı kadınlarla buluştu

Van Büyükşehir Belediyesi, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinlikleri kapsamında ünlü program sunucusu İkbal Gürpınar'ı Vanlı kadınlarla buluşturdu.

09.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:10
İkbal Gürpınar Vanlı kadınlarla buluştu

Van Büyükşehir Belediyesi, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinlikleri kapsamında ünlü program sunucusu İkbal Gürpınar'ı Vanlı kadınlarla buluşturdu.


Sunucu İkbal Gürpınar, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından organize edilen etkinlikte sevenleri ile buluştu. Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan kültür merkezinde düzenlenen etkinliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in eşi Şebnem Yiğit, Edremit Kaymakamı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman'ın eşi İpek Türkman ve kadınlar katıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Gürpınar, kadınlara şehit olmuş ve gazilik unvanı almış, tarihe iz bırakmış kadınların hayatlarından kesitler vererek mutlu aile, mutlu yaşam konularında bilgiler aktardı.


Program sonrasında ise Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Gürpınar'a isminin yazılı olduğu ebru tablosu hediye etti. - VAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
İspanya'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı iki katına çıktı Haber
İspanya'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı iki katına çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay James Jeffrey Angela Merkel Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hülya Avşar Müslüm Gürses Nilperi Şahinkaya
Spor Podolski Berkay Şahin Hikmet Karaman Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: İkbal Gürpınar Vanlı kadınlarla buluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 18:12:22. #1.15#