İkbal Gürpınar kimdir? İkbal Gürpınar hayatı ve biyografisi! İkbal Gürpınar kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündem olan İkbal Gürpınar, vatandaşların merak konusu oldu. İşte İkbal Gürpınar hakkında merak edilenler. İkbal Gürpınar hayatı ve biyografisi. İkbal Gürpınar kimdir?

Sosyal medya gündeminde sık sık kendine yer bulan ve açıklamaları ile dikkat çeken İkbal Gürpınar merak konusu oldu. İşte İkbal Gürpınar hakkında merak edilen İkbal Gürpınar kimdir, İkbal Gürpınar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

İKBAL GÜRPINAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Ekim 1969

Kaç yaşında: 51yaşında

Nereli: Kırıkkale

1969 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. Okul içinde açılan sınavı kazanarak spikerliğe başlamıştır. Bu arada kurslara katılarak makrome eğitimi almıştır. 1994-1995 yılında TRT'de "25.Saat" isimli programla televizyona ilk adımı atmıştır. Ardından Ortadoğu Amme İdaresi'nde ithalat ihracat elemanı sertifika programına katılıp bitirmiştir. Kısa bir süre restoran zincirleri kuran bir firmada Halkla İlişkiler ve Franchising müdürlüğü yapmıştır. TRT Gap'ta çeşitli programlar sunmuş, 1998-2000 yılları arasında TRT'de çalışıp, bir hastanede halkla ilişkiler müdüreliği yapmıştır. 2006 yılında ise Kanal D'de "İkbal'le Yaşama Dair" adlı programı sunmuştur. Samanyolu TV'den aldığı teklifi değerlendirip çalışmaya başlamıştır. "Yüzük Taşı", "Mutluluk Oyunu" ve ardından "Kimse Yok Mu?" isimli programları da sunmuştur. Daha sonra ise Kanal 7'de yayınlanan "Hayatın İçinden" isimli programı da sunmuştur. "Kimse Yok mu?" ile birlikte olarak TRT'de "Gün Başlıyor" programını sunmuştur. Yaşadıklarını, izlenimlerini ve deneyimlerini 3 kitapta yazmıştır. Şiir albümleri ve şarkıları bulunmaktadır. Çocuklar için masallar yazmıştır. Filiz Sabuncu'nun iki masalının da bulunduğu "İkbal'den Masallar" çocuklar tarafından çok beğenilmiştir. İkbal Gürpınar 3 defa evlenmiştir ve 2 çocuğu bulunmaktadır.

COVID-19 pandemisi sırasında koronavirüse yakalandı ve 31 Ekim 2020 tarihinde yoğun bakıma alındı. Gürpınar'ın; babası, annesi ve eniştesi de COVID-19 nedeniyle vefat etti.

Şarkıları

• Efendim

• Babacığım

• Sevgili Peygamberim

• Gittin Gideli

• Hasan ile Hüseyin

• Minik Yüreğim

• Özlediğim

• Savaş Çocuğu

Yazdığı kitaplar

• Yemek Tarifleri; Türk ve Dünya Mutfağı

• Aşkın Bir Yüzü; Erkek ve Kadın Gözüyle

• Benim Hâlâ Umudum Var

• İkbal'le Küçük Mutluluklar; Gün Doğdu

• İkbal Gürpınar'dan Yemek Tarifleri

• İkbal Gürpınar'la Ramazan Sofrası

• İkbal'le Küçük Mutluluklar

• İçimden Geldiği Gibi

• Günaydın Gece