İhtiyacı bulunan okullara pedallı dezenfektan ünitesi dağıtıldı
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İhtiyacı bulunan okullara pedallı dezenfektan ünitesi dağıtıldı

20.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:34

Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen pedallı dezenfektan üniteleri ihtiyacı olan okullara dağıtıldı.

Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen pedallı dezenfektan üniteleri ihtiyacı olan okullara dağıtıldı.

Okul Müdürü Ömer Levent Sekban, okulda düzenlene dağıtım töreninde, meslek liselerinin üzerindeki sorumluluk bilinciyle güzel çalışmaya imza attıklarını belirtti.

Meslek liselerinin her zaman memleketin hizmetinde olacağını ifade eden Sekban, hayırsever Erol Bilecik'in katkılarıyla okulda ürettikleri pedallı dezenfektan ünitelerini il genelinde ihtiyacı bulunan ilk ve orta okullara dağıtmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sekban, konuşmasının ardından ürettikleri 50 pedallı dezenfektan ünitesini okul idarecilerine teslim etti.

İhtiyacı bulunan okullara pedallı dezenfektan ünitesi dağıtıldı
İhtiyacı bulunan okullara pedallı dezenfektan ünitesi dağıtıldı
İhtiyacı bulunan okullara pedallı dezenfektan ünitesi dağıtıldı
İhtiyacı bulunan okullara pedallı dezenfektan ünitesi dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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