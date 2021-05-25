İhtiyaç sahipleriyle dalga geçen personel hakkında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Kurtoğlu: Planlı bir kötülük

Başakşehir Belediyesi'nde görev yapan Fatma Yüksel'in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda amirinin koltuğuna oturarak ihtiyaç sahipleri ve Gençliğe Hitabe ile dalga geçtiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından görevine son verilen Yüksel hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İlçenin Belediye Başkanı Yasin Kurtoğlu ise videonun 1 yıl önce çekildiğini ve bilerek bekletildiğin belirterek yapılanın planlı bir kötülük olduğunu iddia etti.

Başakşehir Belediyesi'nde, çalışan Fatma Yüksel, müdür yerinde yokken onun koltuğuna oturup Gençliğe Hitabe ile dalga geçti. Yüksek, "Sevgili arkadaşlarım, Şaduman hanım yokken, Gençliğe Hitabe okuyacağım, lütfen beni dinleyin" diyerek ihtiyap sahiplerine hakaret etti.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Söz konusu videoda, "Dünya kadar gelen talepler Fatma, Sevingar ve Beyhan tarafından Excel'e aktarılıp İlyas Aslan tarafından teker teker küfürlerle beraber kontrol edildikten sonra bir liste oluşturulup saha ekibi arkadaşlarına verilmektedir" gibi ifadeler kullanan Fatma Yüksel, "Bizim en önemli vazifemizdir. Herkese koli vermek. Koli koli koli diye ağlayanlara 'alın ulan kolinizi' demektir" şeklinde sürdürdü. Yüksel'in psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

İŞİNE SON VERİLDİ

Başakşehir Belediyesi ise skandal ifadelerle ilgili açıklama yaparak Yüksel'in işine son verildiğini ve hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

"VİDEO 1 YILDIR BEKLETİLİYORDU"

Kartoğlu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Bir yerel haber sitesinde ve malum sosyal medya hesaplarında eş zamanlı olarak yayılan, "Yardıma Muhtaç İnsanlarla Böyle Dalga Geçti!" haberleri tamamen bilgimiz dışında gerçeklemiş üzücü bir olay üzerinedir. Böyle bir olayla gündeme gelmiş olmaktan dolayı son derece üzgünüz. Bu haberlerde geçen konuya dahil olan personelin tamamının iş akdine son verilmiş ve haklarında soruşturma yapılması için savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Bir yıl önce çekilmiş ve planlayıcılar açısından uygun zaman için şu ana kadar bekletilmiş bu video, Türkiye'de hiçbir siyasi parti, hiçbir belediye ve dahi hiçbir vatandaşımızın kabul etmeyeceği planlı bir kötülüktür. Biz de haberimiz olur olmaz kontrolü ele alıp ilgilerinin tamamı için kanunun izin verdiği sınırlarda olabilecek en sert ve en keskin tedbirleri aldık"