İhtiyaç sahiplerinin veresiye defterlerini sildiler
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İhtiyaç sahiplerinin veresiye defterlerini sildiler

İhlas Haber Ajansı / YAKUP FATİH ŞAŞMAZ - Haberler | 3. Sayfa

İhtiyaç sahiplerinin veresiye defterlerini sildiler Tire Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Tire Şubesi ve Aile ve Dini Rehberlik Bürosu organizasyonu ile yardıma muhtaç ailelerin veresiye defterleri silindi.

İhtiyaç sahiplerinin veresiye defterlerini sildiler

İZMİR - Tire Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Tire Şubesi ve Aile ve Dini Rehberlik Bürosu organizasyonu ile yardıma muhtaç ailelerin veresiye defterleri silindi.

Tire Müftüsü Abdullah Kır'ın sorumluluğunu yürüttüğü projeyi Tire Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün ilçe merkezinde birçok mahalle bakkalını gezen Tire Müftüsü Abdullah Kır ve Aile ve Dini Rehberlik Bürosu yetkilileri, burada veresiye defterine borç yazdıran ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşların borçlarını ödedi. Gün boyu süren ziyaretler sonrası onlarca vatandaşın borcu silinirken küçük esnafında yüzü güldü. Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tire Müftüsü Abdullah Kır, "Pandeminin tavan yaptığı ve ekonomik anlamda küçük esnafın ve birçok vatandaşımızın sıkıntı yaşadığı şu günlerde bir parça da olsa ilçede ekonomiye can vermek amacı ile Aile ve Dini Rehberlik Bürosu görevlisi arkadaşlarımızla bu projemizi hayata geçirdik. Bugün ismini bilmediğimiz onlarca vatandaşımızın borcunu hayırsever vatandaşlarımızın yardımları sayesinde sildik. Bizler bu yardımlarda sadece aracıyız. Veren el ile alan eli buluşturuyoruz. Allah hayır sahiplerinin yaptığı hayrı kabul etsin" dedi.

İhtiyaç sahiplerinin veresiye defterlerini sildiler
İhtiyaç sahiplerinin veresiye defterlerini sildiler
İhtiyaç sahiplerinin veresiye defterlerini sildiler
İhtiyaç sahiplerinin veresiye defterlerini sildiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP FATİH ŞAŞMAZ

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