İhtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı
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İhtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı

İhtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Simav ilçesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2021 yılına ait kömür dağıtımlarında sona aşamaya gelindiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2021 yılına ait kömür dağıtımlarında sona aşamaya gelindiği bildirildi.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ilçe genelindeki 83 köyde, 5 belde de ve ilçe merkezindeki ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımının tamamlandığını belirtti. Kaymakam Halim, "Bu güne kadar hane başı bin 184 kilogram olmak üzere toplam 2 bin 278 ton kömürü adreste teslim edilerek, bin 924 haneye yakacak yardımı yapılmış oldu. Geri kalan 221 ton kömürün 1 beldeye dağıtılmasıyla, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı tamamlanacak" diye konuştu. - KÜTAHYA

İhtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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