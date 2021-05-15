İhtiyaç sahibi ailelere destek

Samsun Alaçam Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı boyunca nakdi ve gıda yardımında bulundu.

Samsun Alaçam Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı boyunca nakdi ve gıda yardımında bulundu.

Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman'ın talimatları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Ramazan ayı boyunca 400 aileye 500'er TL nakdi yardım yapıldı.

Kaymakam Zaman, "Sosyal yardımlaşmanın gereği olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer almaya özen gösteriyoruz. İftar sofralarında çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak ayni ve nakdi yardımda da bulunarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin sıkıntılarını gidermeye çaba gösterdik. Yardımlarımız devam edecektir" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı