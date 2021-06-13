İhtiyaç sahibi 150 kişiye kıyafet yardımı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İhtiyaç sahibi 150 kişiye kıyafet yardımı yapıldı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da hayırseverler tarafından yetim ve ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımında bulunuldu.

Adıyaman'da hayırseverler tarafından yetim ve ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımında bulunuldu.

Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki Buldukbaba Camisi'nde çalışan din görevlisi Abdullah Sağlam, hayırseverlerden topladığı yardımları yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Bir yandan görevini yürütürken diğer yandan da her gün belirlediği ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşan Sağlam, son olarak hayırseverin bağışladığı çeşitli kıyafetleri 150 ihtiyaç sahibine teslim etti.

Abdullah Sağlam, AA muhabirine, yaklaşık 16 yıldır hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gördüğünü söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu belirten Sağlam, "İl Müftülüğünce belirlediğimiz aileler var ve ihtiyaçları ne olursa olsun gidip kapıları çalıp kendilerine teslim ediyorum. Bu sabah yoğurt ve yumurta dağıtımı yaptım, öğleden sonra da bir hayırseverimiz çeşitli kıyafetler verdi, ben de ihtiyaç sahiplerine teslim ettim. Allah hayırseverlerimizden razı olsun. Yardımlarımız devam edecek." dedi.

İhtiyaç sahiplerinden Miyase Demirhan ise Sağlam'ın sürekli kendilerine çeşitli yardımlar getirdiğini anlatarak, "Allah hayırseverlerimizden razı olsun, onların sayesinde evlerimize yardımlar geliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Zekiye Demirdaş ise hayırseverlere yardımları için teşekkür etti.

İhtiyaç sahibi 150 kişiye kıyafet yardımı yapıldı
İhtiyaç sahibi 150 kişiye kıyafet yardımı yapıldı
İhtiyaç sahibi 150 kişiye kıyafet yardımı yapıldı
İhtiyaç sahibi 150 kişiye kıyafet yardımı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Boris Johnson Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Selçuk Balcı Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İhtiyaç sahibi 150 kişiye kıyafet yardımı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 14:52:05. #1.16#

title