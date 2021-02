'İhtiyaç Evi'nde kıyafetler ücretsiz

ANTALYA'nın Kemer ilçesinin en önemli sivil toplum örgütlerinden olan Türk Kadınlar Birliği Kemer Şubesi, ihtiyaç sahipleri için 'İhtiyaç Evi' oluşturdu. İhtiyaç Evi'nde gelinlikten nişan kıyafetine, takım elbiseden tişörte, ayakkabıya ve yeni doğan çocuklar için kıyafetlere kadar 5 bine yakın eşya, ihtiyaç sahipleri için ücretsiz olarak temin edebiliyor.

Kemer'de 1992 yılında kurulan Türk Kadınlar Birliği Kemer Şubesi; gönüllüleri ve destek verenleriyle yıllardır birçok ihtiyaç sahibi vatandaşa sahip çıkarken, 2017 yılında dönemin kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan'ın önerisiyle ilçe merkezinde 'İhtiyaç Evi' kurdu. O günden bu yana faaliyetini sürdüren İhtiyaç Evi'nde hayırseverlerin bağışladığı yeni kıyafetlerin yanı sıra vatandaşların kullanmadığı kıyafetler de ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor. 5 bine yakın kıyafet ve ayakkabının bulunduğu İhtiyaç Evi'ne gelen ihtiyaç sahipleri, istediklerini ücretsiz alıp götürebiliyor.

NE ARARSAN VARKemer Belediyesi tarafından verilen personelle haftanın 5 günü 09.00 ile 16.00 saatleri arasında faaliyet gösteren İhtiyaç Evi'nde, gelinlikler, nişan kıyafetleri, takım elbiseler, kot ve kumaş pantolonlar, tişörtler, yeni doğan çocuklar için kıyafetler gibi birçok eşya raflarda ve askılarda yer buluyor. Gelen ihtiyaç sahipleri buradan istedikleri kıyafetleri alıp gidebilirken, görevliye verdikleri isim ve iletişim bilgileri ise kaymakamlığa bağlı vakıf müdürlüğü ile paylaşılıyor. Daha sonra yapılacak olan yiyecek yardımlarında da bu iletişim telefonları aranarak ihtiyaç sahiplerine destek olunmaya çalışılıyor.'İHTİYAÇ EVİ'MİZ HERKESE AÇIK'Türk Kadınlar Birliği Kemer Şube Başkanı Hacer Akdağ , "2017 yılında derneğimize İhtiyaç Evi'ni kazandırdık. Giyim ağırlıklı İhtiyaç Evi'miz. Gelinlikten, nişanlığa, yeni doğacak bebeğe, erkek takım elbiselerinden, yazlık tişörtlerden, ayakkabılara kadar her şey var. Herkese açık. Herkes her zaman gelip alabilir. Her gün herkese açık olması için de Kemer Belediye Başkanımız bize sağ olsun bir gönüllü görevli tahsis etti. İhtiyaç Evi'miz herkese açıktır. Tek şartımız var; bir gelen istediği kadar eşya aldıktan sonra belirli bir süre buradan gelip ikinci bir sefer eşya almasına izin vermiyoruz. Suistimal edilmemesi adına. Bunun haricinde yerimiz belli, gelenlerin isim ve telefonları alınıyor ve kaymakamlığa bildiriliyor. Bu isim ve adreslere göre yiyecek dağıtım yapacağımız zaman özellikle onları arıyoruz. Gelemeyen, mağdur olanlar ve yaşlılar veya engelli çocuğu olanların bizzat dernek gönüllülerimiz tarafından evlerine ulaştırarak destek sağlıyoruz" dedi.HAYIRSEVERLERE ÇAĞRIİhtiyaç Evi'nin dışında da yardım çalışmaları yürüttüklerini aktaran Hacer Akdağ, bazı ailelerin yiyecek ve yakacak yardımında da bulunduklarını söyledi. Hayırseverleri kendilerine destek vermeye de davet eden Hacer Akdağ, "Giyecek vermek isteyenler, sosyal medyada derneğimizin her türlü sayfası açık. Bize dernekten ulaşabilirler. Adresimiz açık, konumumuz sosyal medyada var. Bizi aradığınız zaman getiremeyecekseniz biz gelip alabiliyoruz ama getirebilecek olanlara da burası her gün açık olduğu için kayıtla, belgeyle ürünleri teslim alıyoruz" diye konuştu.'BURASI TÜM İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILIYOR'İhtiyaç Evi'nden faydalanan ve adının açıklanmasını istemeyen bir vatandaş ise şöyle konuştu:

"Türk Kadınlar Birliği Kemer Şubesi'ne bir arkadaşımın aracılığı ile geldim. Arkadaşım beni buraya getirdi ve dernekteki bayanlar bana yardımcı olmaya çalıştı. Yardımcı da oldular. Turizmde çalıştığım için bana iş buldular. Bir yere tavsiye ettiler ve orada iş buldum otel işinde. Ben fakir ve gariban bir insan olduğum için bazı sıkıntılarımız vardı. Erzak yönünden, kıyafet yönünden, para yönünden ve sağ olsunlar ki erzaktır, kıyafettir her desteklerini aldım. Teşekkür ederim. Komşularımız da gelip alıyor. Allah razı olsun kendilerinden. Buraya geldik ve buradan giyiniyoruz. Burası tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Yardımlarını alıyoruz. Buradan eşime takım aldım, gömlek aldım, pantolon aldım. Kendime bir çuval kıyafet aldım. Kıyafet eksikliğim vardı. Buraya geldik görevli kadın arkadaş 'Geçin askılardan seçin alın. Ne kadar eksiğiniz, gediğiniz varsa tamamlarsınız kendinize' dedi. Her konuda yardımcı oluyorlar bize. Allah razı olsun onlardan."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent YENİGÜN